Коломойский останется под стражей: суд не уменьшил залог бизнесмену

Игорю Коломойскому, подозреваемому по трем статьям, в частности мошенничеству, отмыванию денег и завладению средствами "ПриватБанка", суд не уменьшил залог.

Об этом сообщает "Суспільне".

В начале судебного заседания адвокаты бизнесмена обратились в суд с ходатайством, чтобы их подзащитному разрешили находиться рядом с адвокатами, а не в боксе. Суд это ходатайство удовлетворил.

Игорь Коломойский с адвокатами в суде 6 октября / Фото: Суспільне

Судья проинформировала, что гражданство Игоря Коломойского было прекращено с 17 июля 2022 года. Бизнесмен ответил, что миграционная служба об этом его не сообщала. Он признал, что имеет паспорта Кипра и Израиля.

Прокуроры заявили, что у Коломойского помимо внутреннего паспорта гражданина Израиля есть и заграничный. Об этом свидетельствуют документы посольства Израиля в Украине.

По словам прокуроров, если суд смягчит Коломойскому меру пресечения, которая не будет предусматривать содержание под стражей, есть риски его укрывательства от следствия на территории Кипра и Израиля.

"Если сторона обвинения обратится с соответствующим запросом по международной правовой помощи в указанные страны для выдачи Игоря Валерьевича, то Европейская конвенция о помощи по уголовным делам содержит предостережения в отношении Республики Кипр, в которой говорится, что правительство Республики Кипр оставляет за собой право отказать в передаче своих граждан. Существует реальный риск того, что Игорь Валерьевич, находясь на территории данной страны, не будет выдан вообще для уголовного преследования на территории Украины", — подчеркнул прокурор.

В свою очередь адвокаты бизнесмена настаивают, что их подзащитный не намерен скрывать от следствия влиять на свидетелей или препятствовать следствию.

"С 2015 года он находится в Украине и никуда не выезжал, имеет крепкие социальные связи, жена рядом находится, имеет активную гражданскую позицию в помощи нашим Вооруженным силам. Поэтому говорить, что человек будет препятствовать, каким-то образом склонять следствие на свою сторону, по моему мнению, неуместно. Мы заинтересованы в том, чтобы не препятствовать, способствовать, появляться", — сказал адвокат Коломойского Александр Лысак.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Дело Коломойского: суд рассматривает апелляцию адвокатов"

Суд над Коломойским 6 октября

Шевченковский райсуд Киева 6 октября рассмотрел апелляцию адвокатов бизнесмена Игоря Коломойского. Защитники просили уменьшить увеличение залога до 3,9 млрд грн.

Отметим, что 15 сентября Шевченковский райсуд Киева увеличил залог Коломойскому с 509 млн грн до 3 млрд 891 млн грн в связи с вручением ему нового подозрения.

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