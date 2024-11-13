Коломойский подал апелляцию: суд рассматривает жалобу бизнесмена (трансляция)

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассматривает апелляционную жалобу бизнесмена Игоря Коломойского на определение следственного судьи о возвращении отвода детектива НАБУ.

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"Дело" Игоря Коломойского

Напомним, 2 сентября 2024 года истек предельный срок содержания Коломойского под стражей. Бизнесмену была изменена мера пресечения на залог. Однако Коломойский до сих пор находится в заключении.

Дело, по которому бизнесмен до сих пор находится в СИЗО, касается событий 2003 года, когда было совершено нападение на директора одной из юридических компаний в Крыму. Это дело возобновили в один день с делом "ПриватБанка".

Европейский суд по правам человека приступил к рассмотрению жалобы адвокатов Коломойского о незаконности его уголовного преследования и допущенных в ходе него нарушений прав и свобод.

Кроме того, стало известно, что международные эксперты IAC ISHR обнаружили нарушение по делу Коломойского.

В свою очередь, сам Игорь Коломойский пожаловался, что Шевченковский суд Киева принимает решение "по звонку сверху".

Кроме того, недавно адвокат бизнесмена "разнес" упреки бывшего заместителя генпрокурора об угрозах.

ТСН.ua собрал все, что известно о скандальном деле, и выяснял, что "закидают" бизнесмену и что не так с обвинениями.

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