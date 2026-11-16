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- Украина
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Коломойский рассказал, почему его не пускают на судебные заседания
Бизнесмен заявил, что правоохранители боятся, что всплывут «фабрикации по всем делам».
По словам украинского бизнесмена Игоря Коломойского, правоохранители ложью пытаются не допустить его к судебным заседаниям, заявляя о том, что ему якобы грозит опасность.
Об этом заявил Игорь Коломойский в зале суда, передает корреспондент УНИАН .
«Все вранье. Все ложь и провокация, которую они сами разыграли. Чтобы я никуда не попал, ни в какие суды. Потому что сразу всплывут фабрикации по всем делам. То есть, приближаемся к моменту истины, и они не хотят, чтобы все это получилось наружу. А потом выяснится, что меня три года удерживали в тюрьме ни за что», — заявил Коломойский.
На вопрос журналиста о том, действительно ли дело Игоря Коломойского приближается к моменту истины, украинский бизнесмен ответил: «В нашей стране „момент истины“ может никогда не наступить. Вот взгляните на лицо прокурора. Вы думаете, он хочет "моментов истины"? Я думаю, что он уволится раньше и уйдет в адвокаты. Ну, за время моего пребывания (за решеткой — ред.) в должности уже было три генеральных прокурора. Двое скрылись. А сколько заместителей генерального прокурора — я даже сосчитать не могу».
Напомним, после публикации на YouTube ролика, набравшего почти два миллиона просмотров, и в котором бизнесмен Игорь Коломойский выразил свое видение ситуации в Украине, его перестали вывозить из следственного изолятора на лечение и судебные заседания. Ранее в Киевском апелляционном суде должно было состояться заседание, на котором Коломойский с адвокатами обжаловали решение Подольского суда столицы о продлении содержания под стражей по делу о присвоении средств «ПриватБанка». Но подсудимого не привезли.