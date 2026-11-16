Коломойский рассказал, почему его не пускают на судебные заседания

Игорь Коломойский

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По словам украинского бизнесмена Игоря Коломойского, правоохранители ложью пытаются не допустить его к судебным заседаниям, заявляя о том, что ему якобы грозит опасность.

Об этом заявил Игорь Коломойский в зале суда, передает корреспондент УНИАН .

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«Все вранье. Все ложь и провокация, которую они сами разыграли. Чтобы я никуда не попал, ни в какие суды. Потому что сразу всплывут фабрикации по всем делам. То есть, приближаемся к моменту истины, и они не хотят, чтобы все это получилось наружу. А потом выяснится, что меня три года удерживали в тюрьме ни за что», — заявил Коломойский.

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На вопрос журналиста о том, действительно ли дело Игоря Коломойского приближается к моменту истины, украинский бизнесмен ответил: «В нашей стране „момент истины“ может никогда не наступить. Вот взгляните на лицо прокурора. Вы думаете, он хочет "моментов истины"? Я думаю, что он уволится раньше и уйдет в адвокаты. Ну, за время моего пребывания (за решеткой — ред.) в должности уже было три генеральных прокурора. Двое скрылись. А сколько заместителей генерального прокурора — я даже сосчитать не могу».

Напомним, после публикации на YouTube ролика, набравшего почти два миллиона просмотров, и в котором бизнесмен Игорь Коломойский выразил свое видение ситуации в Украине, его перестали вывозить из следственного изолятора на лечение и судебные заседания. Ранее в Киевском апелляционном суде должно было состояться заседание, на котором Коломойский с адвокатами обжаловали решение Подольского суда столицы о продлении содержания под стражей по делу о присвоении средств «ПриватБанка». Но подсудимого не привезли.

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