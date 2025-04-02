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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
179
Время на прочтение
1 мин

Коломойский в Израиле выиграл суд в ПриватБанке на 600 миллионов долларов

Приватбанку не удалось взыскать с Игоря Коломойского 600 миллионов долларов в Окружном суде Тель-Авива.

Автор публикации
Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Приватбанк

Приватбанк / © УНІАН

Игорь Коломойский выиграл судебное дело против ПриватБанка в Израиле, отвергнув его требования на сумму в 600 миллионов долларов. Соответствующее решение Окружного суда Тель-Авива было окончательно подтверждено в апелляционном порядке.

Об этом сообщил его адвокат Александр Лысак.

«Таким образом Приватбанку не удалось взыскать с Игоря Коломойского 600 миллионов долларов в Окружном суде Тель-Авива. Однако Приватбанк по неизвестным причинам публично не прокомментировал судебный процесс. Важно понимать целесообразно ли расходование миллиардов государственных средств на юридическое сопровождение таких процессов?» — отметил адвокат.

Напомним, в декабре 2019 года Приватбанк обратился в Окружной суд Тель-Авива с иском о возврате 600 млн долларов, которые в период с 2007 по 2011 годы, по мнению банка, незаконно были выведены из ПриватБанка и размещены на счете в Израильском банке Дисконт.

Дата публикации
Количество просмотров
179
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