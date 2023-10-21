Коломойский в СИЗО не получает нужного ему лекарства — адвокат

Во время пребывания в изоляторе временного содержания СБУ у бизнесмена Игоря Коломойского нет возможности употреблять прописанные ему медицинские препараты от сахарного диабета и панкреатита.

Об этом сообщил адвокат бизнесмена Александр Лысак, передает УНИАН.

По его словам, в СИЗО Коломойскому отказали в возможности принимать препарат "Оземпик", заявив, что необходимость в нем отсутствует.

Адвокат считает, что игнорирование потребностей подзащитного может нанести серьезный вред его здоровью, поскольку упомянутый препарат было прописано принимать на постоянной основе, чтобы обеспечить надлежащий уровень глюкозы в крови и сохранить нормальную функцию поджелудочной железы.

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“Этот отказ неприемлем и нарушает право на медицинскую помощь, которое гарантируется каждому гражданину, в частности лицам, находящимся под стражей. Отсутствие доступа к необходимым медицинским средствам и лекарствам является серьезной угрозой для здоровья и жизни моего подзащитного", — заявил Александр Лысак.

Адвокат призывает компетентные органы немедленно пересмотреть свое решение и предоставить возможность Игорю Коломойскому продолжить прием препарата "Оземпик" под наблюдением медицинских специалистов.

"Игорь Коломойский, как и любое другое лицо, содержащееся под стражей, имеет право на достойное отношение и надлежащую медицинскую помощь. Игнорирование этих прав нарушает положения Конвенции о защите прав человека и основных свобод, Конституции Украины и Закона Украины "О предварительном заключении", — отметил адвокат, добавив, что защита здоровья подозреваемого является неотъемлемой частью гарантий справедливого уголовного процесса.

Напомним, ранее адвокаты бизнесмена Игоря Коломойского сообщили, что с момента заключения бизнесмена под стражу правоохранители не проводили с ним никаких следственных действий. Именно поэтому защитники настаивают на изменении меры пресечения на круглосуточный домашний арест.

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