Коломойского не вывозят из СИЗО на суд после интервью на 2 миллиона просмотров

Игорь Коломойский / © ТСН

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После публикации на YouTube ролика, набравшего почти два миллиона просмотров, и в котором бизнесмен Игорь Коломойский выразил свое видение ситуации в Украине, его перестали вывозить из следственного изолятора на лечение и судебные заседания.



Так, сегодня, 3 ноября, в Киевском апелляционном суде должно было состояться заседание, на котором Коломойский с адвокатами обжаловали решение Подольского суда столицы о продлении содержания под стражей по делу о присвоении средств «ПриватБанка». Но подсудимого не привезли.

Сначала адвокатам сообщили, что он якобы изъявил желание участвовать в заседании через видеоконференцсвязь. Потом версия изменилась: судья заявил, что Коломойский не был доставлен из-за угрозы ракетного удара — хотя в тот момент никакой тревоги не было. А уже во время заседания из изолятора сообщили, что арестованного не привезли из-за опасений за жизнь и здоровье самого персонала СИЗО. Аналогичная история произошла и вчера, 2 ноября. Утром бизнесмена отказались везти на медицинское обследование и лечение, хотя его ждал целый консилиум врачей, а вечером — не доставили в суд.

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Адвокаты предполагают, что такое поведение правоохранителей связано с недавними заявлениями бизнесмена — в частности, о реальном курсе гривны и возможных последствиях переговоров с Россией.

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«Вчера в больнице был собран консилиум врачей, где должно было быть согласование о состоянии его здоровья и так далее. Разрешения были, но доставки не было. Сегодня заседание – суд первой инстанции предоставил разрешение, суд апелляционный предоставил разрешение на доставку, но ее не было», – рассказал адвокат Игоря Коломойского Олег Пушкарь.

На уточняющий вопрос адвокат добавил: «Договорился? Можно и так сказать. Впрочем, самое интересное: он же не сказал чего-то такого, что не соответствует действительности».

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке: Коломойского не вывозят из СИЗО на суд после интервью на 2 миллиона просмотров

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