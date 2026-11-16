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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Коломойского впервые за две недели доставили в суд: бизнесмен заявил о выдуманном покушении, а суд увеличил залог

Коломойский убежден, что никакого покушения не готовили, а информацию об угрозе использовали в качестве повода для его изоляции.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Игорь Коломойский

Игорь Коломойский

Игоря Коломойского после более чем двухнедельного перерыва снова доставили на судебное заседание. Бизнесмен заявил, что информация о якобы подготовке покушения на него является выдумкой, призванной не допустить его участия в судебных процессах. Между тем, суд отклонил апелляцию защиты и увеличил размер залога до 782 млн грн.

Об этом стало известно по итогам заседания Киевского апелляционного суда 16 ноября.

Коломойский заявил о выдуманном покушении

За последние две недели бизнесмена неоднократно отказывались доставлять на судебные заседания. Причиной называли информацию о якобы подготовке покушения на его жизнь.

В частности, 4 ноября во время заседания Высшего антикоррупционного суда стало известно о письме из СИЗО СБУ, в котором говорилось о возможной угрозе жизни Коломойского. Из-за этого его транспортировку в суд признали опасной.

В то же время адвокаты бизнесмена подвергли сомнению обоснованность таких объяснений и настаивали на необходимости обеспечить его личное участие в судебных заседаниях.

Сам Коломойский убежден, что никакого покушения не готовили, а информацию об угрозе использовали в качестве повода для его изоляции.

"Все ложь и провокация, которую они сами же и разыграли. Чтобы я никуда не попал, ни в какие суды. Потому что сразу выплывет фабрикация всех дел. А потом выяснится, что меня три года держали ни за что в тюрьме, уже более трех лет", — заявил бизнесмен.

Заметим, что схожая ситуация возникала и в начале 2026 года. Тогда также сообщалось о возможной угрозе жизни Коломойского, из-за чего его не доставляли на заседания. Впоследствии, по сообщениям СМИ, правоохранители отказались возбуждать уголовное производство по факту вероятного покушения.

Защита заявила о проблемах с оказанием медицинской помощи

Во время судебного заседания адвокаты Коломойского также подняли вопрос о неоказании ему необходимой медицинской помощи.

По утверждению защиты, бизнесмена в течение длительного времени не доставляли не только в суды, но и в медицинские учреждения, несмотря на соответствующие судебные решения.

Адвокаты подчеркнули, что Коломойский нуждается в медицинской помощи, однако определения судов по его доставке на обследование и лечение якобы оставались невыполненными.

Ранее защитник бизнесмена Олег Пушкарь сообщал, что для обследования Коломойского в больнице даже собрали консилиум врачей, однако его туда так и не доставили.

Суд увеличил залог Коломойскому

Несмотря на аргументы защиты, Киевский апелляционный суд отклонил жалобу адвокатов, которые просили отменить меру пресечения для Коломойского.

В то же время, суд частично удовлетворил апелляционную жалобу прокуратуры, которая настаивала на увеличении суммы залога. В результате размер залога для бизнесмена увеличили с 615,68 млн до 782 млн гривен.

Напомним, после публикации на YouTube ролика, который набрал почти два миллиона просмотров и в котором бизнесмен Игорь Коломойский выразил свое видение ситуации в Украине, его перестали вывозить из следственного изолятора на лечение и судебные заседания. Ранее в Киевском апелляционном суде должно было состояться заседание, на котором Коломойский с адвокатами обжаловали бы решение Подольского суда столицы о продлении содержания под стражей по делу о присвоении средств «ПриватБанка». Но подсудимого не привезли.

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