Коломойскому незаконно отказывают во встрече с женой – адвокат

Бизнесмену Игорю Коломойскому, которому 2 сентября сообщили о подозрении по делу "ПриватБанка", незаконно отказывают во встрече с женой.

Об этом заявил его адвокат Александр Лысак, пишет Telegraf.

Адвокаты бизнесмена видят в действиях детектива Бюро экономической безопасности и прокурора признаки умышленного злоупотребления предоставленным им процессуальным правом разрешения на свидание подозреваемого с его супругой.

Как рассказал правозащитник, еще 6 сентября защита Коломойского обратилась к детективу БЭБ и Офису генпрокурора с ходатайством о предоставлении жене Коломойского – Ирине – разрешения на свидание с мужем в Киеве. Однако 8 сентября без уведомления стороны защиты детектив отказал в удовлетворении этого ходатайства, а решение об отказе не было предоставлено.

Впоследствии постановление об отказе защита получила, но в документе детектив написал, что "уголовным процессуальным законодательством не предусмотрено исключительное право подозреваемого на свидание с членами семьи, в том числе и с супругой". А также содержит риски неправомерного влияния на свидетелей, потери доказательств и т.д.

Адвокат Коломойского указал, что правоохранители не правильно понимают нормы законодательства, поскольку, по версии силовиков, нормативная база закрепляет якобы только право подозреваемого на свидание с членами семьи, а не обязанность для органа досудебного расследования предоставлять разрешение на такие свидания.

Жена Коломойского не является ни фигурантом дела, ни свидетелем, общение с которым ограничено по определению следователя судьи. Кроме того, Ирина Коломойская не имеет никакого отношения к обстоятельствам якобы совершенного уголовного правонарушения.

"Поэтому оснований утверждать о ее возможном влиянии на свидетелей нет, но быть не может", — подытожил Лысак.

По его словам, защита Коломойского уже дважды обжаловала решение детектива БЭБ в Печерском райсуде. Первая жалоба была подана еще 13 сентября, "и по состоянию на сегодняшний день она до сих пор не рассмотрена, решение по жалобе не принято".

19 сентября защита бизнесмена повторно обратилась в Печерский райсуд.

"По состоянию на сегодняшний день ее тоже не рассмотрели, решение по жалобе не принято. Кроме того, сторона защиты неоднократно обращалась к следователю судьи Шевченковского райсуда, чтобы предоставить подозреваемому разрешение на свидание с женой. И также никакой информации о дате и времени рассмотрения ходатайств стороне защиты не поступило", — рассказал Александр Лысак.

Напомним, Шевченковский райсуд Киева переизбрал меру пресечения бизнесмену в части залога, установив ее размер в 3 млрд 891 млн гривен.

Адвокаты бизнесмена заявили, что решение об увеличении залога вынесли с многочисленными нарушениями.

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