Коломойскому снова угрожает опасность: адвокат рассказал о закрытом заседании суда

Игорь Коломойский

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Адвокат бизнесмена Игоря Коломойского Олег Пушкарь сообщил, что во время закрытого судебного заседания рассматривался вопрос применения мер безопасности относительно его подзащитного. По словам защитника, сторона обвинения также заявила о возможных угрозах другим участникам судебного процесса, однако не конкретизировала, кому именно.

Об этом Пушкарь рассказал журналистам после заседания суда.

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«Предметом судебного заседания было применение мер безопасности в отношении Игоря Валерьевича Коломойского. Однако, как заявила сторона обвинения, и другие участники процесса. Без конкретизации», - отметил адвокат.

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Защита Коломойского напомнила о предыдущих сообщениях о возможном покушении

По словам Пушкара, ситуация напоминает события января-февраля 2026 года, когда Коломойский не был доставлен на заседание Временной следственной комиссии Верховной Рады, несмотря на соответствующее разрешение суда.

Тогда, как утверждает адвокат, защита получила письмо от Службы безопасности Украины, в котором говорилось об информации о возможном покушении на бизнесмена, якобы полученную во время контрразведывательных мероприятий.

«Мы получили письмо от Службы безопасности Украины за подписью очень уважаемого лица Департамента защиты национальной государственности. В связи с тем, что в ходе контрразведывательных мероприятий получена информация о том, что на Игоря Валерьевича Коломойского может быть совершено покушение», — рассказал Пушкарь.

По его словам, после этого адвокаты требовали надлежащего реагирования правоохранителей, в частности, внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований и признания Коломойского потерпевшим.

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Однако, как заявляет защитник, соответствующего уголовного производства открыто не было. СБУ переадресовала обращение в Национальную полицию, а попытки обжаловать невнесение сведений в ЕРДР в судах не принесли результата.

По мнению Пушкара, это подвергает сомнению обоснованность предварительных сообщений о возможном покушении.

"Теперь, судя по всему, эти угрозы снова появились", - отметил адвокат.

В то же время, сам отказ во внесении сведений в ЕРДР не является юридическим подтверждением отсутствия угроз.

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Суд требует дополнительных сведений от прокуратуры

Пушкарь сообщил, что судебное заседание пока не завершено. После заслушивания позиций сторон суд обязал прокурора предоставить дополнительные сведения, необходимые для рассмотрения вопроса о мерах безопасности.

Адвокат пояснил, что согласно законодательству суд должен проверить фактические обстоятельства, на которых основывается соответствующее ходатайство.

«Суд должен убедиться, действительно ли существуют угрозы для того, чтобы адекватно оценить их наличие, существование и применение тех мер безопасности, о которых хлопочет инициатор обращения», — подчеркнул защитник.

Адвокат подверг сомнению необходимость закрытого судебного процесса

Отдельно Пушкарь подверг критике проведение заседания в закрытом режиме. Он обратил внимание на то, что в здании суда уже действуют меры контроля посетителей, в частности, проверка документов, личных вещей и прохождение через металлодетекторы. Адвокат подверг сомнению, есть ли заявленные угрозы достаточным основанием для ограничения открытости судебного разбирательства.

Он также не исключил возможности обжалования соответствующих процессуальных решений в Европейском суде по правам человека.

По словам Пушкара, защита Коломойского уже подавала многочисленные обращения в ЕСПЧ по поводу вероятных нарушений прав бизнесмена, однако пока не получила желаемых результатов.

Напомним, после публикации на YouTube ролика, набравшего почти два миллиона просмотров, и в котором бизнесмен Игорь Коломойский выразил свое видение ситуации в Украине, его перестали вывозить из следственного изолятора на лечение и судебные заседания. Ранее в Киевском апелляционном суде должно было состояться заседание, на котором Коломойский с адвокатами обжаловали решение Подольского суда столицы о продлении содержания под стражей по делу о присвоении средств «ПриватБанка». Но подсудимого не привезли.

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