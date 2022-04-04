Колонна из семи автобусов для эвакуации людей из Мариуполя все еще заблокирована в Мангуше – Верещук

Колонна из семи автобусов для эвакуации людей из Мариуполя все еще заблокирована в Мангуше – Верещук

По гуманитарным коридорам из Мариуполя и Бердянска за сегодняшний день на собственном транспорте в Запорожье доехали 2 405 человек. Из них из Мариуполя – 1553 человека.

В Украине за 4 апреля всего эвакуировано 3376 человек.

По гуманитарным коридорам из Мариуполя и Бердянска за сегодняшний день на собственном транспорте в Запорожье доехали 2 405 человек. Из них из Мариуполя – 1553 человека.

Об этом сообщила вице-премьер — министерша по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Также 805 человек доехали из городов Запорожской области: Пологи, Васильевка, Бердянск, Мелитополь.

Колонна из семи автобусов для эвакуации людей из Мариуполя, которая двигалась по согласованному маршруту в сопровождении делегации Международного комитета Красного креста, все еще заблокирована в городе Мангуш.

"Оккупационные войска продолжают нарушать договоренности с нами и свои собственные обещания", — отметила вице-премьер.

Из городов Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Кременное и Горное в Луганской области удалось эвакуировать 971 человека.

Несмотря на договоренности, российские оккупационные войска систематически нарушали режим тишины во время эвакуации в Луганской области.

"Ведем переговоры и, несмотря на сопротивление, которое оказывается со стороны российской федерации работе гуманитарных коридоров, не прекратим попытки по спасению наших людей", — подчеркнула Верещук.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что не погибшие сейчас российские солдаты и их руководители обязательно будут привлечены к ответственности в будущем. "Сделаем для этого все необходимое", — подытожил он.

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