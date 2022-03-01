Колонна оккупантов заехала в села в направлении Николаева: идет бой

Идет перемещение техники в три колонны.

В Николаев пытаются прорваться три колонны российской военной техники. Сейчас идут жестокие бои.

Об этом сообщает глава ВОА Николаевской области Виталий Ким.

"Идет перемещение техники в три колонны, куча видео со стороны Снегиревки, Баштанки и т.д. Работает наша техника, «вертушки» там жгут их и т.д. Вижу, что во внутренних чатах местный олигарх дает за сожженную технику 1000 долларов. Я поддержу его тоже. Есть те оторвавшиеся единицы техники их жгут прямо там, – сказал глава ОВД.

Потери россиян, воюющих против Украины:

Суммарные ориентировочные потери противника с 24.02 по 01.03 по состоянию на 06:00 составили:

В личном составе (убиты и ранены) – 5710 человек

Пленных-200.

Уничтожено и повреждено

самолетов – 29 ед,

вертолетов – 29 ед,

танков ‒ 198,

ББМ/APV – 846,

артиллерийских систем – 77,

средства ПВО – 7,

РСЗО — 24,

цистерн из ГСМ-60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

катера – 2 единицы,

автомобильной техники – 305.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению: