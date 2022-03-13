"Колонна осталась в Бердянске": Верещук сообщила об очередном срыве помощи Мариуполю

"Колонна осталась в Бердянске": Верещук сообщила об очередном срыве помощи Мариуполю

В понедельник, 14 марта, гумколона снова попытается прорваться в Мариуполь.

Вице-премьер, министерша по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук рассказала об очередной неудачной попытке оказать гуманитарную помощь Мариуполю.

Об этом Верещук заявила в эфире телемарафона UA вместе.

"Колонна осталась в Бердянске. Завтра снова попытается прорваться в Мариуполь. Сегодня обращаются посольства Греции, Турции с просьбой спасти их граждан, но мы понимаем, что ключ в руках у Путина", – заявила Верещук.

Президент Владимир Зеленский ожидал доставку помощи в Мариуполь 13 марта. Глава государства называл успешность процесса тестом на человечность Москвы.

Напомним, генштаб ВСУ предупредил о возможных диверсиях российских оккупантов на путях передвижения конвоев с гуманитарной и военной помощью.