Колонна пожарных машин с сиренами напугала Ровно: что случилось

Оставленный на лестнице больницы окурок поднял на ноги 40 спасателей.

Колонна пожарных машин с сиренами напугала вечером Ровно. Очевидцы сняли, как с десяток автомобилей спешат на вызов.

Оказалось, что почти 40 спасателей отправились в областную больницу — это самое большое медучреждение на Ровенщине. Как говорится в выпуске ТСН.Ранок, оттуда сообщали о задымлении в одном из корпусов, где находилось около полутора сотен пациентов и еще медперсонал.

Новости Украины: вечером колонна пожарных машин с сиренами напугала Ровно

Именно поэтому пожарные мгновенно бросились в больницу. Там обследовали здание, однако возгораний, официально сообщили, — не обнаружили. А вот между четвертым и пятым этажами все же нашли откуда шел дым. Мол, кто-то на лестнице оставил окурок.

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