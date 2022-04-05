"Колонну расстреляли как в тире": ОМОНовцы из Хакасии в РФ отказываются ехать в Украину

"Колонну расстреляли как в тире": ОМОНовцы из Хакасии в РФ отказываются ехать в Украину

Местные силовики отказались воевать на Украине после того, как узнали, что погибли их коллеги.

Российские региональные СМИ все чаще пишут, что военные и росгвардейцы отказываются уезжать в Украину.

Также читайте Военнослужащие из Южной Осетии массово отказываются от участия в войне в Украине

Об этом идет речь в материале местного издания Хакасии.

Сайт республики в материале под заголовком "Отказники или почему 11 бойцов ОМОН росгварии отказались от участия в спецоперации в Украине" сообщил, что 11 местных силовиков отказались ехать в Украину из-за больших потерь своих коллег.

"Колонну расстреляли как в тире, ее уничтожили через 5 часов после пересечения границы. Только в хакасском СОБРе оказалось 7 раненых, один пропал без вести и погибшие. Сколько тел полицейских республики остались лежать на месте уничтожения колонны, точно неизвестно. Считать трупы было некогда. Большие потери понес красноярский и кемеровский СОБР. Кое-кто попал в плен", — говорится в публикации.

Напомним, что российские военные массово отказываются воевать на Украине. Морально-психологическое состояние личного состава и уровень мотивации остается на очень низком уровне. К примеру, командиры разных уровней 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа отказались от роли в боевых действиях.