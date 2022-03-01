Колонны российской техники продолжают хаотическое движение под Киевом

Ситуация вокруг столицы остается напряженной.

Военная техника российских оккупантов продолжает время от времени выдвигаться на Киев.

Об этом сообщают Сухопутные войска ВСУ в фейсбуке.

Украинские военные продолжают наносить урон оккупантам.

"Силы обороны продолжают выполнять свои задачи по обороне Киева. Наши подразделения круглосуточно наносят непоправимые потери врагу. Многие российские техники сожжены с помощью NLAW, FGM-148 Javelin, а с воздуха — Bayraktar", — отметил командующий Сухопутными войсками и командующий обороной Киева.

Напомним, ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что Европейский Союз поставит боевые самолеты Украины.

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