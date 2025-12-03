Колорадский жук стремительно адаптируется: в Украине прогнозируют новый "бум" вредителя

Колорадский жук / © Pixabay

В Украине теплые зимы становятся новой нормой — и это прямо сказывается на урожае и количестве вредителей. По данным Укргидрометцентра, средняя зимняя температура поднялась с -3°C в начале 2000-х до примерно +2°C в 2023-2025 годах.

Об этом сообщил старший научный сотрудник отдела экономики аграрного производства ННЦ «Институт аграрной экономики» Дмитрий Людвенко изданию «Телеграф».

Потепление дало аграриям и определенные бонусы: вегетационный сезон стал длиннее, появились новые возможности для выращивания теплолюбивых культур, в частности хлопчатника. В то же время минусов значительно больше. Теплые зимы больше не выполняют роль природного «санитара» для полей, а уровень увлажнения почв стремительно падает. Так, в Киевской области объем зимних осадков сократился почти втрое — со 100 мм до 30-35 мм.

На этом фоне резко возросла и выживаемость вредителей.

«При таких погодных условиях повышается риск повреждения корневой системы при резких температурных колебаниях и увеличивается жизненный цикл вредителей — колорадского жука, шелкопряда и других, которые не погибают из-за мягких зим», — отметил Людвенко.

Ситуацию осложняют весенние засухи и нерегулярные осадки. Частично проблему могло бы решить искусственное орошение, но значительная часть этой инфраструктуры или разрушена, или осталась на временно оккупированных территориях. Острее всего этот дефицит испытывают в южных регионах.

«Показательным примером сочетания влияния войны и климатических изменений являются южные регионы Украины — Херсонщина, Запорожье, Донецкая область. Подрыв Каховской ГЭС, обрушивший орошение, которое охватывало 0,6 млн га, и резкое потепление привели к потерям урожайности 30-50% на 1,2 млн га», — добавил заведующий отделом инвестиционного и материально-технического обеспечения ННЦ «Институт аграрной экономики» Александр Захарчук.

Фермеры вынуждены искать выход из ситуации: переходят на раннеспелые сорта и культуры, более устойчивые к засухе. По оценкам специалистов ННЦ «Институт аграрной экономики», аграрная политика Украины уже фактически работает как система управления рисками.

