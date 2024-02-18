"Колоссальная работа проведена": в Херсонской ОВА сообщили, какую территорию удалось разминировать

Каждая община подконтрольной Украине части Херсонщины имеет план разминирования и сама решает, какие территории следует освобождать от мин в первую очередь.

Треть земель освобожденной от российских захватчиков территории правобережной Херсонщины уже удалось разминировать.

Об этом сообщил в эфире телемарафона глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

"Колоссальная работа проведена: сейчас треть правобережной Херсонщины разминирована, а это 176 тыс га именно с\г земель, а в общей сложности — 203 тыс га территории", — сообщил председатель Херсонской ОВА.

Он отметил, что год назад в области работало всего 10 групп разминирования и 80 саперов. Сейчас работает 250 групп и 1164 саперы. На разминировании территорий области работают Силы обороны, ГСЧС, полиция, также есть и гуманитарное разминирование, власти Херсона взаимодействуют с международными организациями в этом вопросе.

Прокудин также отметил необходимость как машин по разминированию, так и специалистов. И речь не об оккупированном до сих пор россиянами левом берегу области.

Напомним, в Запорожье с начала большой войны саперы обезвредили почти 4 000 взрывоопасных предметов. Но впереди еще сотни необследованных гектаров. Особенно в деоккупированных Херсонской и Харьковской областях, куда тоже выезжают чрезвычайники. Этот опыт разминирования, говорят, понадобится при освобождении Запорожского региона.

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