Колоссальная сумма: Шмыгаль назвал город, который задолжал государству 31 млрд за коммуналку

Харьков и харьковские коммунальные предприятия накопили почти 31 млрд грн долгов перед государственными компаниями за энергоносители.

Об этом заявил министр энергетики Денис Шмиыгаль в час вопросов к правительству.

«Население Харькова и Харьковской области оплачивает 98% (счетов — Ред.) — достаточно высокий показатель. Но, к сожалению, город Харьков и харьковские коммунальные предприятия имеют задолженность перед государственными предприятиями за электроэнергию в размере почти 8 млрд. грн., за газ — 23 млрд. грн. Колоссальные суммы», — сказал глава Минэнерго.

По его словам, это самые большие суммы в общем пакете задолженностей перед государственными компаниями.

Что известно о долгах Харькова за коммуналку

8 апреля «Экономическая правда» опубликовала материал о том, что Харьков накопил большую задолженность за коммунальные услуги.

По информации издания, эта модель долгов формировалась годами еще при Кернесе и продолжилась при Терехове.

«До конца марта 2026 года предприятия теплокоммунэнерго области задолжали за голубое топливо рекордные 27,3 млрд. грн. Это около четверти газового долга страны, составляющего 113,7 млрд грн. Основная часть долга — 16,83 млрд грн — сформирована перед „Нефтегаз трейдингом“, еще 9,38 млрд грн — перед поставщиком „последней надежды“ — „Нефтегазом,“ еще 1,11 млрд грн — историческая задолженность перед „Нефтегазом“, образованная до 2021 года», — говорилось в статье.

«Если мне, как и Харькову, государство позволит не платить по долгам и таким образом фактически продотирует громаду на десятки миллиардов гривен, мы будем помогать армии гораздо больше», — посетовал в интервью УП городской голова Днепра Борис Филатов.

Что ответил Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов вчера, еще до заявления Шмыгаля в Раде, в соцсетях раскритиковал статью «Экономической правды».

«В 30 километрах от линии фронта объективно нет возможности в полном объеме и в те же сроки выполнять все финансовые обязательства, которые были нормой в мирное время. Это не блажь городских властей и не вопрос недисциплинированности. Это следствие разрушенной экономики, сокращения налоговой базы, остановки предприятий, вынужденной миграции сотен тысяч человек и ежедневных атак на инфраструктуру», — пояснил Терехов.

Мэр Харькова утверждал, что в таком положении находится не только его город. По его данным, значительные задолженности имеют Чернигов, Запорожье, Кривой Рог, Днепр, Одесса, а также города и громады, которые не находятся непосредственно на линии фронта.

Раньше мы писали, сгорают ли долги за коммуналку и могут ли их списать.