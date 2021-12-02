Колотил на глазах у всего класса: в Кировоградской области 8-классник избил девочку (видео)

Факт избиения девочки проверяет полиция.
В Кировоградской области в Александровке в школе №1 8-классник набросился с кулаками на одноклассницу. Он бил ее ногами и кулаком в голову.
Об этом сообщает "Точка доступа".
В Александровке в школе №1 ученик 8 класса избил одноклассницу. Парень нанес ей несколько ударов ногами по телу и кулаком по голове. Видео избиения девушки успели снять одноклассники и его обнародовали в Сети.
В Сеть попали всего несколько секунд избиение девушки, что на самом деле происходило в классе до того и после того неизвестно.
Следует отметить, что в конфликт детей никто из одноклассников не вмешивался и за девушку не вступился — слышен был только смех за кадром.
Как прокомментировал начальник отдела ювенальной превенции Нацполиции в Кировоградской области Сергей Бочарников, информация в полицию по этому поводу от учебного заведения или от родителей не поступала. В полиции факт избиения девушки проверяют.
"Сейчас проводится проверка по этому факту, ведь необходимо установить личности детей, какой это класс, и что конкретно произошло. Если там действительно есть телесные повреждения, которые один ребенок нанес другому ребенку, то ведомости внесут в ЕРДР. Если не будет претензий, то все же такой факт есть, он был обнародован, поэтому полиция будет применять меры административного влияния на родителей, — отметил Сергей Бочарников.
Осторожно! Видео содержит сцены насилия!
Напомним, что Донецкой области на сессии Селидовского городского совета помощник народного депутата избил местного депутата. Помощнику нардепа поставлено в известность о подозрении в умышленном средней тяжести телесном повреждении.
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