Колпак палача и веревки в руках: в Одессе "обновили" памятник императрице Екатерине II (фото)

Неизвестные в Одессе напомнили, как именно Екатерина II относилась к Украине и ее гражданам – как палач.

В Одессе на голову памятника российской императрице Екатерине II надели красный колпак палача и прикрепили к руке статуи удавок из веревки.

Соответствующими фотографиями обнародовал руководитель южного отдела Института национальной памяти Сергей Гуцалюк.

По его словам, Екатерину "декорировали" петлей и колпаком утром 2 ноября. Кроме того, постамент облили красной краской.

"Очень красноречивая инсталляция сегодня с утра появилась на маркере путинского кровавого маркера на Екатерининской площади в Одессе. Это удавка для оккупантов или коллаборантов из городского совета? Для кого, как вы друзья думаете?", — пишет Сергей Гуцалюк.

Фото: Сергей Гуцалюк

Ситуация с памятником Екатерине II в Одессе

Напомним, что памятник российской императрице Екатерине II в Одессе вызывает много споров среди украинцев. Ведь именно Екатерина II пыталась полностью ликвидировать украинское государство в виде казацкого административного устройства и Запорожской Сечи.

Общественность возмущена имперским символом в Одессе, постоянно страдающей от ракет РФ. Одесситы уже несколько раз облили красной краской памятник.

Украинцы обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой рассмотреть предложение о демонтаже памятника Екатерине II. Петиция набрала необходимые 25 тысяч голосов.

Но горсовет Одессы 28 сентября не поддержал демонтаж памятника.

Уже 7 октября советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заверил, что памятник Екатерине II в Одессе скоро исчезнет.

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