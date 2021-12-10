Колядки и праздничное настроение: в Тернополе открыли новогоднюю елку (фото, видео)

Колядки и праздничное настроение: в Тернополе открыли новогоднюю елку (фото, видео)

Центральная елка в Тернополе искусственная, ее высота – 18,5м.

В Тернополе в пятницу, 10 декабря, торжественно открыли новогоднюю елку.

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Об этом в Facebook сообщил городской голова Тернополя Сергей Надал.

Главная елка в Тернополе расположена в центре города, на Театральной площади. На торжественное открытие пришли местные жители.

Перед открытием новогодней красавицы в Тернополе колядовали и поздравляли друг друга с грядущими праздниками.

Тернополяне

Также в центре Тернополя открыли рождественскую шопку и новогоднюю ярмарку, где будет действовать и резиденция Святого Николая.

В этом году, как и в предыдущие, центральная елка в Тернополе искусственная, ее высота – 18,5 м. Украшена праздничная красавица новогодними игрушками и 3D-иллюминацией.

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