Колядки и праздничное настроение: в Тернополе открыли новогоднюю елку (фото, видео)

Центральная елка в Тернополе искусственная, ее высота – 18,5м.
В Тернополе в пятницу, 10 декабря, торжественно открыли новогоднюю елку.
Об этом в Facebook сообщил городской голова Тернополя Сергей Надал.
Главная елка в Тернополе расположена в центре города, на Театральной площади. На торжественное открытие пришли местные жители.
Перед открытием новогодней красавицы в Тернополе колядовали и поздравляли друг друга с грядущими праздниками.
Также в центре Тернополя открыли рождественскую шопку и новогоднюю ярмарку, где будет действовать и резиденция Святого Николая.
В этом году, как и в предыдущие, центральная елка в Тернополе искусственная, ее высота – 18,5 м. Украшена праздничная красавица новогодними игрушками и 3D-иллюминацией.
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