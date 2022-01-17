Колядовала по всей области: на Закарпатье на праздники загадочно исчезла 14-летняя девушка

Девушка рассказала, что не вернулась домой, потому что хотела отдохнуть.
В Закарпатской области разыскали 14-летнюю девушку, которая еще 6 января пошла колядовать и загадочно исчезла. Девушку нашли в Мукачево.
Об этом сообщили в полиции Закарпатской области.
К стражам порядка 13 января обратились родители девушки из города Берегово. Они рассказали, что ребенок еще 6 января пошел колядовать к родственникам и загадочно исчез. Правоохранители бросились искать 14-летнюю. Впоследствии ее нашли в Мукачево.
Следствие установило, что девушка посетила своих родственников в нескольких городах Закарпатья. Несовершеннолетняя объяснила свой поступок желанием отдохнуть на рождественские праздники.
"Сейчас с разыскиваемой и ее родителями общаются работники полиции. Жизни и здоровью девушки ничего не угрожает. Противоправных действий в отношении нее совершено не было", — сообщили в полиции.
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