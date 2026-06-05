Кома и инвалидность: руководитель "Охматдета" шокировал статистикой травм детей на электросамокатах

Девушка на электросамокате / © Associated Press

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В Украине фиксируют критический рост количества тяжелых травм среди детей и подростков, пользующихся электросамокатами и другим электротранспортом. Нередко такие развлечения заканчиваются запятой и пожизненной инвалидностью.

Об этом в эфире телеканала «КИЕВ24» предупредил исполняющий обязанности медицинского директора НДСЛ «Охматдет» Роман Жежера.

По словам медика, поток травмированных детей катастрофический. В среднем только за одно дежурство в больницы поступает от 5 до 8 таких пациентов. Был случай, когда медики приняли рекордное количество пострадавших — более 30 «самокатчиков» за сутки.

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Роман Жежера подчеркнул, что аварии на электротранспорте приводят к крайне тяжелым черепно-мозговым травмам (ЧМТ). В результате несовершеннолетние полностью теряют базовые жизненные функции: способность самостоятельно дышать; возможность самостоятельно принимать пищу; способность двигаться.

Медик подчеркнул, что около 7-8% таких пациентов остаются с глубокой инвалидностью на всю жизнь.

«До 99% пострадавших катались без защитного снаряжения. Но даже оно не сможет полностью защитить ребенка из-за слишком большой скорости, которую развивает современный электротранспорт», — резюмировал исполняющий обязанности медицинского директора «Охматдета».

Врачи призывают родителей строго контролировать развлечения своих детей и осознать, что электросамокат является средством повышенной опасности, несущим прямую угрозу жизни.

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Напомним, что недавно во Львове произошла очередная трагедия, связанная с использованием опасного транспорта. 14-летний подросток на электросамокате сбил и травмировал двухлетнюю девочку. Трагедия с ребенком во Львове вывела проблему электросамокатов на новый уровень: в Украине уже более восьмисот пострадавших, но четких правил для легкого электротранспорта до сих пор нет.

Ранее начальник Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий заявил о том, что детям до 14 лет нужно запретить выезжать на дороги на электросамокатах. По словам Белошицкого, украинское законодательство фактически не регулирует вопрос использования такого транспорта на дорогах общего пользования, в частности не определяет минимальный возраст пользователей.

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