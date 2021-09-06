"Кома, остановка сердца": в Одессе умер школьник, которого сбила машина на пешеходном переходе

"Кома, остановка сердца": в Одессе умер школьник, которого сбила машина на пешеходном переходе

Парень попал под колеса машины, когда возвращался домой.

В Одессе умер одиннадцатиклассник Никита Булавенко, которого на пешеходном переходе сбил автомобиль.

Об этом на странице в Facebook сообщила частная школа "Веда", в которой учился парень.

Трагедия произошла поздно вечером 31 августа. В тот день 15-летний Никита приходил в школу, чтобы помочь настроить аппаратуру накануне Дня знаний.

Когда возвращался домой, то на нерегулируемом пешеходном переходе попал под колеса машины. На проспекте Шевченко его сбил автомобиль Toyota.

Полиция Одесской области

"Кома, остановка сердца, переливание крови. Молитвы, надежды на лучшее не помогли. Все еще не можем поверить. Мы все знаем Никиту, как очень светлого, общительного, жизнерадостного парня. Все, от первого до 11 класса", — написали на странице школы.

Парня в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимацию, но через три дня Никита умер. Медики боролись за жизнь школьника до последнего.

Напомним, в селе Стрельче Ивано-Франковской области трехлетний ребенок попал под колеса авто. За рулем "ВАЗ 2108" находился 68-летний мужчина.

А в Тернополе водитель сбила 5-летнего мальчика, ребенка госпитализировали.

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