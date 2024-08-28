Команда МВФ посетит Украину на следующей неделе — стало известно, с какой целью

С 4 сентября команда МВФ, вероятно, будет находиться в Киеве.

Представители Международного валютного фонда встретятся с украинскими официальными лицами на следующей неделе, в начале сентября, чтобы рассмотреть прогноз пострадавшей от войны бюджета Украины и решить, выплачивать ли следующие 1,1 млрд долларов из программы помощи на 15,6 млрд долларов.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

В мае МВФ провел встречи с украинскими властями и другими заинтересованными сторонами в Киеве, а также в Варшаве.

Перед поездкой сотрудники МВФ, работающие с Украиной, примут участие в неформальной встрече с исполнительным советом фонда, чтобы проинформировать их о последних новостях по кредиту для Украины.

Отметим, что, по словам главы миссии в Украине Гэвина Грэя, в Международном валютном фонде поддерживают повышение налогов в Украине.

В то же время спецпредставитель США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер заявила о том, что в Украине есть другие источники получения доходов. В частности, она предложила Кабмину осуществить реформу таможни путем цифровизации, что, на ее взгляд, поможет предотвратить проявления коррупции.

Читайте также: