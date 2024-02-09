Команда Сырского: что известно о кандидатах на руководящие должности

Зеленский озвучил пять вероятных кандидатов.
Президент Владимир Зеленский, 8 февраля, назначил новым главкомом ВСУ Александра Сырского. Кроме того, он назвал кандидатов на ключевые посты в Генштабе.
Об этом он рассказал в вечернем обращении 8 февраля.
Новые командиры в команду Сырского
"Это не о фамилиях. И тем более не о политике. Это о системе нашей армии, о менеджменте в Вооруженных Силах Украины и о привлечении опыта боевых командиров этой войны. Каждый солдат, каждый сержант и каждый офицер, видящий фронт, понимает, какие решения нужны", – говорит он.
Среди кандидатов:
Бригадный генерал Андрей Гнатов:
- бывший начальник штаба;
- заместитель командующего войсками ОК "Юг";
- руководил обороной Николаева и Бахмута;
- экскомандир 36-й ОБРМП.
Бригадный генерал Михаил Драпатый:
- бывший командир 58-й отдельной мотопехотной бригады;
- командир Оперативной группировки войск "Херсон";
- рыцарь орденов Хмельницкого и "Народный герой Украины".
Бригадный генерал Игорь Скибюк:
- заместитель командующего Десантно-штурмовыми войсками;
- бывший командир 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады;
- Герой Украины.
Полковник Павел Палиса:
- командир 93-й ОМБр "Холодный Яр";
- оборонял Бахмут с февраля 2023;
- прервал обучение в Командно-штабном колледже армии США, чтобы присоединиться к обороне Украины
Полковник Вадим Сухаревский:
- командир 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка.
Что известно о назначении нового главкома
Напомним, президент Владимир Зеленский назначил новым главнокомандующим ВСУ генерала Александра Сырского.
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