Команда Сырского: что известно о кандидатах на руководящие должности

Президент Владимир Зеленский, 8 февраля, назначил новым главкомом ВСУ Александра Сырского. Кроме того, он назвал кандидатов на ключевые посты в Генштабе.

Об этом он рассказал в вечернем обращении 8 февраля.

Новые командиры в команду Сырского

"Это не о фамилиях. И тем более не о политике. Это о системе нашей армии, о менеджменте в Вооруженных Силах Украины и о привлечении опыта боевых командиров этой войны. Каждый солдат, каждый сержант и каждый офицер, видящий фронт, понимает, какие решения нужны", – говорит он.

Среди кандидатов:

Бригадный генерал Андрей Гнатов:

бывший начальник штаба;

заместитель командующего войсками ОК "Юг";

руководил обороной Николаева и Бахмута;

экскомандир 36-й ОБРМП.

Бригадный генерал Михаил Драпатый:

бывший командир 58-й отдельной мотопехотной бригады;

командир Оперативной группировки войск "Херсон";

рыцарь орденов Хмельницкого и "Народный герой Украины".

Бригадный генерал Игорь Скибюк:

заместитель командующего Десантно-штурмовыми войсками;

бывший командир 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады;

Герой Украины.

Полковник Павел Палиса:

командир 93-й ОМБр "Холодный Яр";

оборонял Бахмут с февраля 2023;

прервал обучение в Командно-штабном колледже армии США, чтобы присоединиться к обороне Украины

Полковник Вадим Сухаревский:

командир 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка.

Что известно о назначении нового главкома

Напомним, президент Владимир Зеленский назначил новым главнокомандующим ВСУ генерала Александра Сырского.

В окружении последнего прокомментировали эту кадровую перестановку.

Народная депутат Марьяна Безугла прокомментировала отставку Валерия Залужного. Она искренне порадовалась таким решениям.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.