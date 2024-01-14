Командир "Азова" наградил лучших штурмовиков именными ножами: фото

Такое отличие с вручением холодного оружия является новой традицией подразделения.

Командир 12-й бригады специального назначения "Азов" НГУ подполковник Денис Прокопенко ("Рэдис") наградил бойцов именными ножами.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацгвардии, опубликовав соответствующие фото.

В сообщении отметили, что такое отличие является новой традицией подразделения.

"Она [награда] вручается лучшим штурмовикам за проявленные ими качества в бою", — отметили в Нацгвардии.

Напомним, продолжается набор добровольцев в бригаду специального назначения "Азов". В боевые подразделения ищут мотивированных украинцев, желающих защищать свою страну от врага. ТСН.ua рассказывал, как и на каких условиях попасть в "Азов", сколько длится курс молодого бойца и какая ситуация на направлении фронта, который сейчас держат "азовцы".

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