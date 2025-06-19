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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Командир "Азовстали" Калина рассказал о встрече с Медведчуком в плену

Святослав Паламарь рассказал, что увидел «кума Путина» во время обмена.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Виктор Медведчук во время задержания Службой безопасности

Виктор Медведчук во время задержания Службой безопасности

Заместитель командира «Азова», один из командиров защиты «Азовстали» Святослав «Калина» Паламарь рассказал, как в плену встретился с «кумом Путина» Виктором Медведчуком.

Об этом Паламар рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

«Я выходил первый, пожалуй, первый украинский военный интернированный, кто вышел на другую землю. Я не знал, конечно, что это Турция. Я выхожу, меня ведут, смотрю там — карета скорой помощи. Увидел наших офицеров: Кирилла Буданова, Дениса Монастырского и других», — сказал он.

«Калина» вспомнил, что россияне еще приказали ему сказать на камеру, что у него нет претензий к РФ, однако боец отметил, что наговорил «какой-то левой ф*гни».

Далее он увидел многие представители спецслужб, света, камеры, снайперы.

Как увидел Медведчука

«Выхожу — глоток свежего воздуха, господи, такого тепленького, знаете, какого-нибудь такого приятного, нежного. Иду я в эту карету скорой помощи. Медведчук сидит — в карете сдает кровь. Я жду. Хотел всего сказать. Но в таком процессе сделать что-то не так и потом иметь в совести сорванный обмен, когда ребята там. Я держал себя в руках. Мы посмотрели друг на друга. Я увидел его, он увидел меня. Его вывели», — сказал Паламарь.

Калина не знает, почему Медведчук сдавал кровь. Но предположил, что было такое условие, потому что все бойцы «Азова» и сам Паламарь тоже сдавали кровь. Калина не исключает, что кровь взяли сразу по прибытии, потому что было опасение, что россияне могли отравить командиров «Азовстали», а затем обвинить в этом Украину.

«Никто не мог взять на себя ответственность, что россияне нас не отравят — „Новичок“, яды. Они же мастера в этом деле, не одного человека таким способом на тот свет отправили», — добавил военный.

Напомним, 21 сентября 2022 стало известно об обмене пленными на территории нескольких стран: Польши, Турции, Саудовской Аравии и на границе между Украиной и РФ. 200 украинских героев обменяли на кума Путина Виктора Медведчука, а командиров «Азовстали» — на 55 оккупантов.

Первоначально отмечалось, что командиры «Азовстали» должны находиться в Турции до окончания войны. Однако 8 июля 2023 президент Зеленский сообщил, что после визита в Турцию возвращается домой вместе с командирами защитников «Азовстали».

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Дата публикации
Количество просмотров
411
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