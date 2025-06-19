Командир "Азовстали" Калина рассказал о встрече с Медведчуком в плену

Виктор Медведчук во время задержания Службой безопасности

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Заместитель командира «Азова», один из командиров защиты «Азовстали» Святослав «Калина» Паламарь рассказал, как в плену встретился с «кумом Путина» Виктором Медведчуком.

Об этом Паламар рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

«Я выходил первый, пожалуй, первый украинский военный интернированный, кто вышел на другую землю. Я не знал, конечно, что это Турция. Я выхожу, меня ведут, смотрю там — карета скорой помощи. Увидел наших офицеров: Кирилла Буданова, Дениса Монастырского и других», — сказал он.

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«Калина» вспомнил, что россияне еще приказали ему сказать на камеру, что у него нет претензий к РФ, однако боец отметил, что наговорил «какой-то левой ф*гни».

Далее он увидел многие представители спецслужб, света, камеры, снайперы.

Как увидел Медведчука

«Выхожу — глоток свежего воздуха, господи, такого тепленького, знаете, какого-нибудь такого приятного, нежного. Иду я в эту карету скорой помощи. Медведчук сидит — в карете сдает кровь. Я жду. Хотел всего сказать. Но в таком процессе сделать что-то не так и потом иметь в совести сорванный обмен, когда ребята там. Я держал себя в руках. Мы посмотрели друг на друга. Я увидел его, он увидел меня. Его вывели», — сказал Паламарь.

Калина не знает, почему Медведчук сдавал кровь. Но предположил, что было такое условие, потому что все бойцы «Азова» и сам Паламарь тоже сдавали кровь. Калина не исключает, что кровь взяли сразу по прибытии, потому что было опасение, что россияне могли отравить командиров «Азовстали», а затем обвинить в этом Украину.

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«Никто не мог взять на себя ответственность, что россияне нас не отравят — „Новичок“, яды. Они же мастера в этом деле, не одного человека таким способом на тот свет отправили», — добавил военный.

Напомним, 21 сентября 2022 стало известно об обмене пленными на территории нескольких стран: Польши, Турции, Саудовской Аравии и на границе между Украиной и РФ. 200 украинских героев обменяли на кума Путина Виктора Медведчука, а командиров «Азовстали» — на 55 оккупантов.

Первоначально отмечалось, что командиры «Азовстали» должны находиться в Турции до окончания войны. Однако 8 июля 2023 президент Зеленский сообщил, что после визита в Турцию возвращается домой вместе с командирами защитников «Азовстали».