Командир батальона "Волки Да Винчи" Филимонов прокомментировал попытку его убийства россиянами

Сергей Филимонов

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Командир 108-го отдельного батальона ВСУ «Волки Да Винчи» Сергей Филимонов сообщил о неудачной попытке ликвидации со стороны ФСБ и их сторонников. По его словам, благодаря четкой и профессиональной работе Службы безопасности Украины вражеский план сорвался.

Об этом он написал в Telegram.

Филимонов поблагодарил главу СБУ Василия Малюка и всю команду за оперативное вмешательство. Сейчас продолжаются следственные действия, а подробности дела обещают сообщить позже.

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Командир также отметил, что война продолжается и в тылу, и призвал украинцев не доверять сомнительным «заданиям», которые приходят в мессенджерах от имени СБУ.

Он подчеркнул, что Служба безопасности Украины не вербует по телефону, не ставит незаконных задач и не просит нарушать закон. «Берегите себя», — призвал Сергей Филимонов.

Напомним, ранее мы писали о том, что 25 июля российские военные пытались уничтожить командира Сил беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди, известного под позывным «Мадьяр». По его словам, они пытались одновременно уничтожить руководителей подразделений, работающих с дронами, но им не удалось достичь задуманного результата.