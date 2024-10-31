Сохранение нации: офицер отметил необходимость призыва еще 160 тыс. граждан

В Украине продолжается всеобщая мобилизация. Но в армии есть недостаток бойцов абсолютно во всех подразделениях.

Об этом рассказал командир экипажа БПЛА "Кара Небесная" 4-й бригады оперативного назначения "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш в эфире "Эспрессо.TV".

По словам Андрея Отченаша, в армию необходимо призвать еще около 160 тысяч человек. Это должны быть люди, котрые готовые воевать.

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"Нужно мобилизовать такое количество людей для того, чтобы у них было время подготовиться и было время выйти на позиции уже подготовленными и уже готовыми к бою", — отметил он.

Военнослужащий отметил важность мобилизации молодого поколения, ведь молодые люди с "горячей кровью" будут полезны в армии и здесь дело в обычной физиологии. У них больше энергии, чтобы защищать страну.

"Плюс я, как представитель молодого поколения армии, все же призываю и имею мнение, что все же мобилизовать нужно самое молодое поколение из-за того, что молодой воин 20-25 лет всегда будет лучше подготовлен физически, чем 55-летний дядя", – заявил Андрей Отченаш.

По его словам, сейчас Украине нужно выжить как нации в целом.

"Альтернатив у нас, к сожалению, не так уж много", – подытожил боец.

Напомним, волонтер рассказала к чему следует подготовиться женщинам.

Отметим, что с 1 ноября будут действовать новые изменения, касающиеся военного положения.

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