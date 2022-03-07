Командир экипажа SpaceX Inspiration4, астронавт Джаред Айзекман лично привез помощь ВСУ

Джаред лично прилетел, чтобы выразить поддержку Украине.

Командир экипажа SpaceX Inspiration4, бизнесмен и астронавт Джаред Айзекман лично привез из США помощь для украинских военных.

Об этом в фейсбуке сообщил советник-посланник посольства Украины в Польше Олег Куць.

“Джаред лично прилетел, чтобы выразить поддержку Украине, а еще привез первую партию "вкусностей", — написал Куц.