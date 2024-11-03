Командир Грузинского легиона заявил о попытках покушения на него

Теперь Мамулашвили очень тщательный по отношению к своему питанию.

Командир "Грузинского национального легиона" Мамуку Мамулашвили заявил о попытке россиян его отравить.

Об этом он рассказал интервью 24 каналу.

По словам Мамулашвили, это уже третий случай покушения на его жизнь.

О последней попытке его отравить он узнал в Германии, где был на операции по удалению обломков.

"Уже после выписки почувствовал крайне сильную боль в животе. Врачи срочно меня госпитализировали, накачивали очень мощным лекарством. Вроде бы помогло. Однако нападение произошло во второй раз, а впоследствии и в третий раз. Третья больница была уже специфической. Только там выяснили, что это отравление. ", – рассказал он.

Из-за этого инцидента, Мамулашвили теперь каждый раз открывает новую бутылку, прежде чем попить.

Питается он в случайных заведениях или блюдах, к которым никто не имел доступа.

Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил о второй попытке покушения на его жизнь, которая произошла во время визита в город Дукли.

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