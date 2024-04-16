Командир избил солдата и справил на него нужду: в РФ возмущены методами воспитания в армии

Россияне возмущены из-за методов перевоспитания во "второй армии мира".

В Сети появились кадры, на которых командир унижает солдата 104-й десантно-штурмовой дивизии и снимает это на камеру. События разворачиваются в Херсонской области.

Видео обнародовал журналист Юрий Бутусов.

"Такими темпами еще немного – и "командиров" типа этого дедушки начнут расстреливать сами пацаны, как паршивых собак", – пишут российские паблики.

Напомним, российский солдат рассказал матери об убийстве командира, не нравившегося личному составу.

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