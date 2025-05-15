Командир организовывал СЗЧ для мобилизованных: в Сухопутных войсках отреагировали

Сухопутные войска Вооруженных сил Украины.

Реклама

Сухопутные войска отреагировали на инцидент с заместителем командира подразделения, использовавшего служебное положение для личной выгоды. Он помогал мобилизованным пойти в СЗЧ за денежное вознаграждение.

Об этом сообщается в Сухопутных войсках Вооруженных Сил Украины.

Что произошло

Командованием одной из воинских частей совместно с подразделениями военной контрразведки Службы безопасности Украины и Государственным бюро расследований были выявлены факты коррупционных деяний военными должностными лицами. Речь идет о содействии и организации осуществления самовольного ухода из части военнослужащими, призванными во время мобилизации, за денежное вознаграждение.

Реклама

Заместитель командира подразделения, который должен обеспечивать выполнение боевых задач и поддерживать боевую готовность своих военнослужащих, использовал служебное положение для личной выгоды.

"Такое позорное поведение не только подрывает доверие к военной службе, но и обесценивает жертвенность и отвагу тех, кто ежедневно защищает Украину на передовой", - подчеркнули в ведомстве.

Добавляется, что командование Сухопутных войск ВСУ будет максимально способствовать всестороннему расследованию. После официальных выводов правоохранительных органов будут приняты соответствующие кадровые решения.

"Подчеркиваем: каждый случай злоупотребления доверием и служебным положением является ударом в спину нашим собратьям, которые героически сражаются на фронте. Мы решительно стоим на страже законности, дисциплины и чести украинского воина!", - завершили в ведомстве.

Реклама

Другой коррупционный скандал в НГУ

Ранее в Национальной гвардии Украины разразился громкий коррупционный скандал . В субботу, 10 мая, шесть должностных лиц руководящего звена материально-технического обеспечения Главного управления Национальной гвардии были отстранены от должностей после сообщений об обысках НАБУ в них. В Министерстве внутренних дел Украины отметили, что проводится следствие.

Фигуранты подозреваются в коррупционных схемах на миллионы гривен, связанных с закупками военной техники. Проверка касается:

командующего Нацгвардией бригадного генерала Александра Пивненко;

директора Департамента логистики ГУ НГУ полковника Николая Модлинского;

директора Департамента логистики ГУ НГУ полковника Сергея Гриценко;

начальника Управления расквартирования и капстроительства полковника Дениса Ганаза;

заместителя директора Департамента логистики – начальника Управления автомобильной и бронетанковой техники ГУ НГУ полковника Александра Калатинца;

начальника Центральной базы производственно-технологической комплектации НГУ (г. Киев) полковник Владимир Федоровский.

Некоторые чиновники подозреваются в получении взятки в размере 190 миллионов гривен за содействие в тендерах и растрате почти 200 миллионов.

Напомним, после задержания руководителя батальона командир 155 бригады полковник Тарас Максимов призвал сообщать о коррупции.

Реклама