Командир почти год насчитывал подчиненному "боевые" за ремонт дома своей дочери: фото

За это время солдату безосновательно насчитали и выплатили более 1 млн грн.

Правоохранители разоблачили командира взвода одной из воинских частей в Тернопольской области, который почти год насчитывал подчиненному солдату "боевые" за ремонт дома своей дочери.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

"Военнослужащие подразделения были привлечены к выполнению задач в зоне боевых действий. В апреле 2023 года командир взвода предложил подчиненному солдату не ехать на передовую, а отремонтировать дом его дочери в Тернопольской области. За это он пообещал военному начислять все боевые доплаты. Подчиненный согласился и до декабря 2023 года не находился на службе, а работал на частном строительстве", – говорится в сообщении.

Теперь командиру взвода грозит до шести лет заключения/Фото: Государственное бюро расследований

Правоохранители выяснили, что за это время солдату безосновательно насчитали и выплатили более 1 млн грн.

Командиру сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением (ч. 2 ст. 364 УК Украины). Санкция статьи предусматривает до шести лет заключения.

Солдату, работавшему на строительстве вместо службы, инкриминируют уклонение от несения службы (ч. 4 ст. 409 УК Украины), за что ему может грозить до 10 лет тюрьмы.

В настоящее время решают вопрос об избрании подозреваемым мер.

Напомним, в Одесской области дерзкий командир заставлял солдат строить себе дом: детали скандала.

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