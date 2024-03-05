Командир РФ раскрыл детали уничтожения катера "Сергей Котов" – перехват ГУР

Речь идет, в частности, о находившемся на борту вооружении.

Командир 184 бригады кораблей охраны водного района (Новороссийск), в чьем подчинении находился патрульный катер Черноморского флота РФ "Сергей Котов", описал детали уничтожения судна. По его словам, был атакован 5 БЭКами.

Об этом говорится в перехваченном, которое обнародовало ГУР МО.

Российский командир сообщил детали уничтожения катера "Сергей Котов"

"Трагическое событие"

По словам командира, ночью произошло "трагическое" для Черноморского флота РФ событие. Так, в 00:50 безэкипажными катерами в количестве 5 единиц был атакован малый патрульный корабль "Сергей Котов", находившийся на боевом дежурстве по противовоздушной обороне.

"Был атакован 5 БЕКами. Не знаю, как они боролись там с ними 40 минут. Потому что за 40 минут до этого была информация, что в районе "Котова" 5 БЕКов. Там и вертолет был, сам корабль, бл*ть, с вооружением, АК-176 630", – признал оккупант.

Ранее в ГУР подтвердили уничтожение российского корабля "Сергей Котов".

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