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Командир РФ раскрыл детали уничтожения катера "Сергей Котов" – перехват ГУР

Командир РФ раскрыл детали уничтожения катера "Сергей Котов" – перехват ГУР

"Сергей Котов"/ Фото Северное проектно-конструкторское бюро

Речь идет, в частности, о находившемся на борту вооружении.

Командир 184 бригады кораблей охраны водного района (Новороссийск), в чьем подчинении находился патрульный катер Черноморского флота РФ "Сергей Котов", описал детали уничтожения судна. По его словам, был атакован 5 БЭКами.

Об этом говорится в перехваченном, которое обнародовало ГУР МО.

Российский командир сообщил детали уничтожения катера "Сергей Котов"

Российский командир сообщил детали уничтожения катера "Сергей Котов"

"Трагическое событие"

По словам командира, ночью произошло "трагическое" для Черноморского флота РФ событие. Так, в 00:50 безэкипажными катерами в количестве 5 единиц был атакован малый патрульный корабль "Сергей Котов", находившийся на боевом дежурстве по противовоздушной обороне.

"Был атакован 5 БЕКами. Не знаю, как они боролись там с ними 40 минут. Потому что за 40 минут до этого была информация, что в районе "Котова" 5 БЕКов. Там и вертолет был, сам корабль, бл*ть, с вооружением, АК-176 630", – признал оккупант.

Ранее в ГУР подтвердили уничтожение российского корабля "Сергей Котов".

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