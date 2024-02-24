Командир РФ в истерике: украинский боец героически выдержал ближний бой с 10 оккупантами (видео)

Жалкая кучка россиян не смогла справиться с нашим мощным защитником.

ВСУ показали, как один украинский воин 8-го отдельного горно-штурмового батальона 10-й ВДШБр "Эдельвейс" сдерживает превосходящие силы врага, демонстрируя смелость и отвагу. Это довело российского командира в истерику в эфире, пока он отчаянно пытался объяснить, что следует делать штурмовикам.

Украинский боец героически выдержал ближний бой с 10 оккупантов, что довело командира РФ до истерики

К счастью, наш боец отстоял позицию, дождался подкрепления и выжил, а оккупанты – отправились на "концерт в Кобзон"

Ранее наши бойцы ликвидировали САУ, посредством которой враг обстреливал позиции украинских воинов. Артиллерийская установка врага после точного удара HIMARS разлетелась в клочья.

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