Командир саботировал получение западного оружия – Маркус о скандале в 47 бригаде

Имя командира военный не назвал, но из контекста понятно, что речь идет не об Иване Шаламаге.

Бывший главный сержант 47 ОМБр "Магура" Валерий Маркус, впервые задолго появившийся в информационном пространстве, заявил, что командир 47 бригады саботировал получение западного оружия

Об этом Маркус рассказал в своем обращении.

Имя командира военный не назвал, но заметил, что тот недолго занимал должность. Из контекста понятно, что речь идет не об Иване Шаламаге.

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"Появление нового командира в нашем полку было частью грандиозного плана по отжиму полка, а победили мы – он был просто снят с должности. Мы вытерли его из истории нашей воинской части и никогда не упоминали. Даже не все бойцы 47 бригады знают о существовании этого человека. Кроме того, что он вел себя с людьми как мр*зота, он саботировал получение нашим полком западных. образцов вооружения", – рассказал Маркус.

Экс-сержант "Магуры" рассказал, какие именно "отмазки" придумал командир, чтобы не получать западное вооружение.

"Саботировал – в прямом смысле. Ему раз приносят письмо на подпись. Он говорит: "Вот здесь нужно изменить формулировку. Второй раз приносят с поправкой – говорит: "Отступление вверху нужно больше". Исправили. Приносятся в третий раз. Говорит, что нужно юристу показать. Потом у юриста какие-то претензии. А юрист – это его протеже. И так – до бесконечности", – отметил он.

По словам Маркуса, есть разные способы организовать завоз западного оружия в Украину. То, о чем говорят в новостях – "вертикальный способ". Это договоренности между государственными чиновниками. А 47 бригада имела возможность устроить " горизонтальный способ" — напрямую законным путем.

Речь шла о ввозе в Украину стратегически важного вооружения, за которое нашему государству полгода не удавалось договориться.

"Мы могли быть теми, кто помог бы этому процессу, в том числе первыми, кто бы его применил. Но из-за нового командира мы просто упустили эту возможность. Через потерянное время мы получили только половину. И большинство – в плохом качестве", – подытожил Валерий Маркус.

Для справки почему Маркус называет 47 бригаду полком. Подразделение, которое стало формировать Валерий Маркус весной 2022 года называлось 47-м отдельным батальоном. Осенью 2022 года батальон расширен до штурмового полка, в ноябре 2022-го – до бригады.

Ранее Валерий Маркус раскрыл детали скандалов 47-й бригады и конфликта с нынешним заместителем командира бригады Иваном Шаламагой. Также Маркус заявил, что его хотели убить и намекнул, что к попыткам ликвидации может быть причастен Сергей Коротких.

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