Командир тактической группы "Угледар" Наев ушел с должности: подробности

Генерал-лейтенант Сергей Наев / © Facebook

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Генерал-лейтенант Сергей Наев сообщил о завершении своей каденции на должности командира тактической группы «Угледар». Решение принято на основании распоряжения Генерального штаба ВСУ. Вместе с командой офицеров он покидает одно из самых горячих направлений Донецкой области.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

В дальнейшем оборону на этом участке фронта будет осуществлять один из новосозданных корпусов Вооруженных Сил Украины.

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Подытоживая четыре месяца ротации, генерал поблагодарил благотворителей за постоянную поддержку, благодаря которой удавалось быстро решать насущные проблемы и повышать боеспособность бригад.

За время каденции силы тактической группы «Угледар» уничтожили:

19608 оккупантов (из них 9692 ликвидированы и 9916 ранены),

74 танка,

138 бронированных боевых машин,

316 артсистем,

и 1296 единиц автотехники.

© Facebook

По словам Наева, благодаря слаженным действиям офицеров и подразделений группы, украинским защитникам удалось не только сдержать наступление врага, но и нанести ему значительные потери. Они 5 раз улучшали тактическое положение, 7 раз успешно заманивали противника в ловушку, не допустив прорыва вглубь Днепропетровщины.

Генерал подчеркнул, что наибольшим приоритетом в командовании для него оставались жизнь и здоровье бойцов. По его словам, победа должна добываться не за счет «мясных штурмов», а умом, точными расчетами, креативностью и эффективным использованием ресурсов.

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Напомним, ранее мы писали о том, что генерал Наев прибыл на фронт 13 февраля.