Командир Третьей штурмовой бригады Билецкий ответил, претендовал ли на должность главкома ВСУ

Командир Третьей отдельной штурмовой бригады Андрей Билецкий заверил, что никогда не претендовал на должность Главнокомандующего ВСУ. Он подчеркнул, что слухи об этом – "это полный абсурд".

Об этом Билецкий рассказал в интервью на YouTube канале PRESSING.

Билецкий неохотно признал, что его имя действительно было среди кандидатур на должность Главкома после отставки Валерия Залужного. Кто формировал этот список, Билецкий не уточнил, лишь упомянул, что это были "граждане".

"Я думаю, что это полный абсурд. Действительно была такая история, что были какие-то списки, которые подавали люди, которые, по-моему, не имеют права. Я, пожалуй, им должен быть признателен, что я там как-то "затесался", но я считаю, что это неправильно, что те гражданские люди подавали какие-то списки. Там действительно было много странных имен, в том числе и я", – рассказал комбриг 3 ОШБР.

По его мнению, до стратегического уровня нужно дорасти, в частности, должен быть рост путем приобретения опыта. Кроме того, он не представляет, что, пока война, покинет бригаду.

"Всем безусловно кажется, что это очень просто. Все знают, что делать, будучи стратегом, но я не думаю, что так есть. Я считаю, что все-таки должен быть рост за счет в том числе и опыта. Я сухопутный офицер бригадного уровня... Был вариант условного роста, который мне предлагали, я просто улыбнулся и на том все. Потому что я не представляю, что пока война, что бы я мог покинуть бригаду", – подытожил Билецкий.

Ранее Андрей Билецкий ответил, стоит ли Украине соглашаться на перемирие.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.