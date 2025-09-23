ГБР разоблачило командира воинской части из Ровно / © Государственное бюро расследований

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) задержали и сообщили о подозрении командиру одной из воинских частей Ровно, который приобщил подчиненных к строительству своего дома.

«К проведению строительных работ вместо несения службы чиновник привлек трех подчиненных военных, среди которых были двое водителей и электрик. Они производили ремонтные работы в доме руководителя во Львовской области», — сообщает ГБР.

При этом, как отмечают в ведомстве, согласно служебной документации, указанные военные «на бумаге» оставались на месте дислокации в Ровно, а значит, государство ежемесячно выплачивало им денежное довольствие.

По информации ГБР, строительство длится более 1,5 года — с марта 2024-го. «За это время из бюджета воинской части было противоправно выплачено более 1,3 млн грн», — отмечают в Бюро.

17 сентября 2025 года во время проведения обысков по месту строительства были обнаружены два из вышеуказанных военных.

Они уже вернулись к выполнению своих служебных обязанностей. Еще один из «строителей», согласно сообщению, с июля несет службу в Сумской области.

Кроме того, как сообщает ГБР, во время обысков правоохранители нашли грамоты для подчиненных, которые руководитель выписывал «за добросовестную службу», хотя все понимали, что они выполняют его отдельное поручение на Львовщине.

Командир задержан и сообщен о подозрении по ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 426-1 УК Украины (превышение военным должностным лицом власти и служебных полномочий, причинивших тяжкие последствия, совершенные в условиях военного положения, по предварительному сговору группой лиц).

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 1,3 млн гривен.

