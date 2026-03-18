Командир ВСУ заставлял бойцов ремонтировать квартиры родственников: разоблачена схема

На Черкасском командир ВСУ заставлял бойцов ремонтировать квартиры родственников

Правоохранители разоблачили командира воинской части в Черкасской области, который использовал подчиненных не по назначению. Да, военнослужащие выполняли ремонтные работы в его частных интересах и для родственников.

Об этом пишет ДБР.

Детали преступления в Черкасской области

Следователи установили, что командир воинской части привлек по меньшей мере семерых военных к строительным работам в собственной недвижимости и домах близких. При этом официально они считались проходящими службу в части. Так что так называемые «строители» на протяжении всего времени получали денежные начисления.

По данным следствия, с сентября 2024 года командир систематически привлекал подчиненных к ремонтно-строительным работам на частных объектах. Речь идет, в частности, о:

квартиры его дочери и бывшей жены в Черкассах;

дом сестры в области;

жилье на Киевщине, которым пользуется само должностное лицо.

«Для сокрытия сделки командир докладывал руководству, что военные якобы находятся в части и выполняют служебные обязанности. На самом же деле они занимались ремонтными работами у его родственников и других частных объектах. Даже детская игровая площадка, которая должна была служить детям военнослужащих, оказалась на участке командира, — говорится в материале.

Командир уведомлен о подозрении по статьям Уголовного кодекса Украины о злоупотреблении властью и организации уклонения от военной службы по предварительному сговору группой лиц. В то же время подозрения объявлены и военным, участвовавшим в работах. Речь идет об уклонении от службы в условиях военного положения. Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы.

Как мы писали, в Ровно стражи порядка задержали командира воинской части, который заставлял подчиненных строить свой дом во Львовской области. К работам он привлек трех военных, которые вместо службы выполняли строительные задания. «На бумаге» они оставались в части и получали зарплату. Строительство длилось более 1,5 лет, за которые из бюджета незаконно выплатили более 1,3 млн гривен. Фигуранту сообщили о подозрении.