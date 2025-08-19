Командиром бригады "Хартия" стал Даниэль Китоне: биография (фото)

Новый командир бригады «Хартия» Даниэль Китоне

Реклама

Новым командиром 13-й бригады Нацгвардии Украины «Хартия» стал Даниэль Китоне с позывным «Куба». Ранее он был командиром одного из батальонов «Хартии». Ранее он командовал одним из батальонов «Хартии».

Об этом сообщили на Facebook-странице бригады.

На торжественной церемонии Китоне передали боевое знамя бригады. Сделал это полковник, начальник штаба — первый заместитель командира корпуса «Хартия» Максим Голубок («Альтаир»).

Реклама

«Осознаю ответственность, возлагаемую на меня. Обещаю быть верным присяге, сохранять боевые традиции, заботиться о личном составе и приумножать славу нашего подразделения», — заявил Китоне.

В бригаде отметили, что бывший комбриг «Хартии» Игорь Оболенский («Корнет») с апреля 2025 года находится на должности командира второго корпуса Нацгвардии Украины «Хартия».

Церемония передачи флага 13 бригады НГУ «Хартия» новому командиру Даниэлю Китоне

Церемония передачи флага 13 бригады НГУ «Хартия» новому командиру Даниэлю Китоне

Церемония передачи флага 13 бригады НГУ «Хартия» новому командиру Даниэлю Китоне

Церемония передачи флага 13 бригады НГУ «Хартия» новому командиру Даниэлю Китоне

Биография Даниэля Китоне

Даниэль Китоне родился 27 августа 1983 года в Симферополе, однако большую часть жизни жил в Харькове. С началом полномасштабного вторжения России он присоединился к 127-й отдельной бригаде Территориальной обороны Украины.

В составе этой бригады военный участвовал в Слобожанском контрнаступлении и в боях за оборону Бахмута. В сентябре 2022 года его назначили командиром разведывательного взвода роты контрдиверсионной борьбы, а уже с августа 2023 года Китоне возглавил разведывательную роту.

Реклама

После создания 13-й бригады НГУ «Хартия» Китоне присоединился к новому подразделению.

К слову, в начале августа президент Украины Владимир Зеленский назначил новым командующим Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенанта Анатолия Кривоножко.

А накануне стало известно, что Герой Украины, полковник Валентин Манько возглавил управление штурмовых войск в составе ВСУ. Ранее он занимал должность командира 33-го штурмового полка.