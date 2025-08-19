- Дата публикации
Командиром бригады "Хартия" стал Даниэль Китоне: биография (фото)
13-я бригада НГУ «Хартия» официально сообщила о назначении нового командира. Им стал Даниэль Китоне, который обещает «сохранять боевые традиции».
Новым командиром 13-й бригады Нацгвардии Украины «Хартия» стал Даниэль Китоне с позывным «Куба». Ранее он был командиром одного из батальонов «Хартии». Ранее он командовал одним из батальонов «Хартии».
Об этом сообщили на Facebook-странице бригады.
На торжественной церемонии Китоне передали боевое знамя бригады. Сделал это полковник, начальник штаба — первый заместитель командира корпуса «Хартия» Максим Голубок («Альтаир»).
«Осознаю ответственность, возлагаемую на меня. Обещаю быть верным присяге, сохранять боевые традиции, заботиться о личном составе и приумножать славу нашего подразделения», — заявил Китоне.
В бригаде отметили, что бывший комбриг «Хартии» Игорь Оболенский («Корнет») с апреля 2025 года находится на должности командира второго корпуса Нацгвардии Украины «Хартия».
Биография Даниэля Китоне
Даниэль Китоне родился 27 августа 1983 года в Симферополе, однако большую часть жизни жил в Харькове. С началом полномасштабного вторжения России он присоединился к 127-й отдельной бригаде Территориальной обороны Украины.
В составе этой бригады военный участвовал в Слобожанском контрнаступлении и в боях за оборону Бахмута. В сентябре 2022 года его назначили командиром разведывательного взвода роты контрдиверсионной борьбы, а уже с августа 2023 года Китоне возглавил разведывательную роту.
После создания 13-й бригады НГУ «Хартия» Китоне присоединился к новому подразделению.
К слову, в начале августа президент Украины Владимир Зеленский назначил новым командующим Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенанта Анатолия Кривоножко.
А накануне стало известно, что Герой Украины, полковник Валентин Манько возглавил управление штурмовых войск в составе ВСУ. Ранее он занимал должность командира 33-го штурмового полка.