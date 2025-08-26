- Дата публикации
-
Категория
Украина
- Количество просмотров
- 691
- Время на прочтение
- 1 мин
"Командировка" на курорты: как военная из Полтавщины забыла о службе, но не о зарплате
Военная из Полтавщины посещала заграничные курорты и получала зарплату во время службы.
В Полтавской области военнослужащая вместо службы «каталась» по зарубежным курортам.
Об этом передает пресс-служба ГБР.
По словам правоохранителей, вместо прохождения службы военнослужащая регулярно, без каких-либо законных оснований, выезжала за границу на отдых.
За 2022-2024 годы женщина восемь раз покидала место службы и посещала курорты за рубежом, в частности, в Черногории и Польше.
Несмотря на отсутствие на службе, военная продолжала получать денежное довольствие. Руководство части не реагировало на ее прогулы, в результате из государственного бюджета было безосновательно выплачено почти 190 тыс. грн.
Злоумышленнице инкриминируют уклонение от военной службы путем обмана, совершенном в условиях военного положения (ч. 4 ст. 409 УК Украины), а также мошенничество, причинившее значительный ущерб (ч. 3 ст. 190 УК Украины).
Женщине грозит до 10 лет лишения свободы. Сама «путешественница» уже возместила безосновательно полученные средства. Также проверяются действия командования воинской части, которое продолжало начислять ей выплаты, несмотря на отсутствие на службе.
