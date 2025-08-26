ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
691
Время на прочтение
1 мин

"Командировка" на курорты: как военная из Полтавщины забыла о службе, но не о зарплате

Военная из Полтавщины посещала заграничные курорты и получала зарплату во время службы.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Военная с Полтавщины "проезжала" 190 тыс. грн зарплаты, отдыхая за границей во время войны

Военная с Полтавщины «проезжала» 190 тыс. грн зарплаты, отдыхая за границей во время войны / © Государственное бюро расследований

В Полтавской области военнослужащая вместо службы «каталась» по зарубежным курортам.

Об этом передает пресс-служба ГБР.

По словам правоохранителей, вместо прохождения службы военнослужащая регулярно, без каких-либо законных оснований, выезжала за границу на отдых.

За 2022-2024 годы женщина восемь раз покидала место службы и посещала курорты за рубежом, в частности, в Черногории и Польше.

Несмотря на отсутствие на службе, военная продолжала получать денежное довольствие. Руководство части не реагировало на ее прогулы, в результате из государственного бюджета было безосновательно выплачено почти 190 тыс. грн.

Злоумышленнице инкриминируют уклонение от военной службы путем обмана, совершенном в условиях военного положения (ч. 4 ст. 409 УК Украины), а также мошенничество, причинившее значительный ущерб (ч. 3 ст. 190 УК Украины).

Женщине грозит до 10 лет лишения свободы. Сама «путешественница» уже возместила безосновательно полученные средства. Также проверяются действия командования воинской части, которое продолжало начислять ей выплаты, несмотря на отсутствие на службе.

Ранее мы писали, что в Винницкой области бывший начальник ГСЧС эксплуатировал сотрудников на собственных стройках.

Дата публикации
Количество просмотров
691
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie