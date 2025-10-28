ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Украина
115
Командировка по «справке» уже не работает: пограничники разоблачили схему

Нарушителю отказали в выезде за границу из-за фальшивых документов

Автор публикации
Наталия Магдык
Задержанный

Задержанный

В Винницкой области, в пункте пропуска "Могилев-Подольский«, пограничники разоблачили мужчину, который пытался выехать за границу, предъявив поддельные документы о якобы служебной командировке.

Об этом сообщили в ГПСУ в Telegram.

По его легенде, мужчина направлялся в Болгарию для участия в тренинге по повышению квалификации как инженер монтажной компании. Во время проверки нарушитель признался, что документы приобрел у неизвестного лица за 20 тысяч долларов.

Из-за выявленных нарушений пограничники не пропустили мужчину через государственную границу. Информация об инциденте передана в Национальную полицию Украины для дальнейшего реагирования.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине из 3,7 миллиона мужчин боеспособного возраста более полумиллиона сейчас уклоняются от военной службы

