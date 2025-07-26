Командиру бригады "Лють" Максиму Казбану посмертно присвоено звание Героя Украины

Максим Казбан / © МВС

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении командиру бригады «Лють» Максиму Казбану звания Героя Украины.

Соответствующий указ №551/2025опубликовали на сайте Офиса президента.

«Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена „Золотая Звезда“ Казбану Максиму Александровичу — полковнику полиции (посмертно)», — говорится в указе.

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Полковник полиции Максим Казбан — один из тех, кто с первых дней войны противостоял вторжению РФ. Его служба началась еще в 2014 году, когда он участвовал в боевых действиях против пророссийских формирований на востоке Украины.

С момента полномасштабного наступления России в 2022 году, Казбан принимал активное участие в боевых операциях в составе Сил обороны. Среди прочего, он присоединился к знаковой спецоперации, во время которой украинские защитники уничтожили несколько вражеских вертолетов в Чернобаевке вблизи Херсона.

В сентябре 2024 года он стал командиром штурмовой бригады МВД Украины с красноречивым названием «Лють». До этого занимал должность первого заместителя руководителя той же бригады. После формирования подразделения Максим Казбан добровольно присоединился к его рядам.

22 июля 2025 года стало известно о гибели Максима Казбана. Полковник полиции и командир объединенной штурмовой бригады Нацполиции «Лють» трагически погиб в ДТП, которое произошло в Донецкой области.

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Напомним, ранее мы писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины с удостоением ордена «Золотая Звезда» пилоту Павлу Иванову.