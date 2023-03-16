Командиру, избившему солдата в Житомире, сообщили о подозрении: что известно о скандале (видео)

Недавно пострадавший солдат заявил в видеообращении, что его никто не бил.
Командиру взвода воинской части в Житомире, избившего солдата-срочника, сообщили о подозрении по факту превышения служебных полномочий. Военнослужащему грозит лишение свободы от 8 до 12 лет (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины).
Вскоре ему изберут меру пресечения, сообщили в Офисе генерального прокурора.
Следствие установило, что 11 марта командир взвода роты охраны воинской части применил к солдату насилие и причинил ему легкие телесные повреждения. Подозреваемый объяснил, что был недоволен тем, что срочник находится в состоянии алкогольного опьянения и его "ненадлежащем поведением". Офицер нарушил требования уставов Вооруженных сил Украины и порядок прохождения военной службы в условиях военного положения.
Командование воинской части, где произошел инцидент, также накажут. Правоохранители составили административный протокол по факту небрежного отношения к военной службе в связи с несвоевременным уведомлением прокурора и Государственное бюро расследований (ГБР) о совершенном в воинской части преступлении — ч. 3 ст. 172-15 КУоАП.
Напомним, в Житомире вспыхнул скандал в одной из воинских частей. В соцсетях распространили видео, где видно, что командир бьет подчиненного солдата-срочника.
Затем офицер записал видеообращение, в котором извинился за инцидент. Тем временем в ГБР и военном командовании заявили о начале служебного расследования.
Следователем командир объяснил, что таким образом проводил "воспитательную беседу". По его словам, солдат якобы находился в состоянии алкогольного опьянения.
Недавно пострадавший солдат заявил, что его никто не бил. Срочник в видеообращении рассказал, что таким образом командир "показывал ему силовой прием".
Солдат, которого в Житомирской области избил командир взвода, теперь записал видео и заявил, что ему просто показывали боевые приемы. pic.twitter.com/s2DWOjCRR4– ЕвроМайдан (@EuroMaydan) March 13, 2023
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