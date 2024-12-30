Командиру скандальной 211-й бригады избрали меру пресечения: что решил суд

Ранее комбригу было объявлено подозрение по факту бездействия военной власти, совершенной в условиях военного положения или в боевой обстановке.

Командирову 211 понтонно-мостовой бригады ВСУ Олегу Побережнюку, который не реагировал на факты издевательства и пытки над вверенными ему военнослужащими, избрана мера пресечения – содержание под стражей.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Полковник должен снова выйти на свободу, если внесет или за него внесут 12 млн 112 тыс грн залога.

Прокуроры ходатайствовали об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 40 млн грн.

Также прокуроры подали в суд ходатайство об отстранении подозреваемого от исполнения служебных обязанностей.

Ранее уже сообщалось о подозрениях этому командиру бригады. 20 декабря Побережнюк уже вышел из-под стражи под залог в размере 908 тысяч 400 гривен, пробыв за решеткой сутки. Источник средств на залог пока неизвестен.

Напомним, что вокруг 211-й бригады ВСУ разразился громкий скандал. Журналисты заявили о многочисленных фактах издевательств над военнослужащими, злоупотреблении командованием, поборах и пытках.

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