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"Командиры нас предали. Нас разбомбили": русский оккупант пожаловался матери, потому что попал в плен

"Командиры нас предали. Нас разбомбили": русский оккупант пожаловался матери, потому что попал в плен

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"Командиры нас предали. Нас разбомбили": русский оккупант пожаловался матери, потому что попал в плен

ВСУ захватили в плен "омоновца".

Пленный российский оккупант позвонил по телефону родственникам и пожаловался, что его предали собственные командиры.

Об этом сообщили Сухопутные войска ВСУ.

На видео пленник оккупант рассказывает, что он из российского ОМОНа. Он жалуется матери, которую предали командиры и большая часть военных оккупанта разгромлена, а ему удалось выжить.

Сам оккупант признается, что ему в плену хорошо.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до вечера 26 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • потери личного состава – более 3000 человек,
  • танки – около 100,
  • боевые бронированные машины – около 540,
  • пушки – 15,
  • ЗРК "Бук" – 1,
  • самолеты – 16,
  • вертолеты – 18.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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