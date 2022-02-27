"Командиры нас предали. Нас разбомбили": русский оккупант пожаловался матери, потому что попал в плен

ВСУ захватили в плен "омоновца".

Пленный российский оккупант позвонил по телефону родственникам и пожаловался, что его предали собственные командиры.

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Об этом сообщили Сухопутные войска ВСУ.

На видео пленник оккупант рассказывает, что он из российского ОМОНа. Он жалуется матери, которую предали командиры и большая часть военных оккупанта разгромлена, а ему удалось выжить.

Сам оккупант признается, что ему в плену хорошо.