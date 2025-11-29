ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
356
Время на прочтение
1 мин

Учения в Калуше: начальник инспекции провалился в открытый люк

Мужчина закрыл дверь автомобиля, посмотрел под ноги, шагнул и провалился в люк.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
В Калуше чиновник упал в открытый люк

В Калуше чиновник упал в открытый люк / © Інформатор

Во время совещания со старостами, которое состоялось 28 ноября в городском совете Калуша, начальник отдела муниципальной инспекции Михаил Костельный не только отчитался о командно-штабных учениях, но и рассказал о собственном инциденте — он провалился в открытый люк.

Об этом сообщает Информатор.

28 ноября в Калушском городском совете провели совещание со старостами. Во время заседания начальник отдела муниципальной инспекции управления по чрезвычайным ситуациям Михаил Костельный доложил о командно-штабных учениях регионального уровня, которые состоялись 25 ноября.

По его словам, тренировку проводили в помещении Вистовской гимназии. В тот же день, рассказал Михаил Костельный, с ним произошел неприятный случай — он провалился в открытый люк.

«Я захлопнул дверь в автомобиль, посмотрел под ноги, шагнул и провалился в люк», — поделился чиновник.

Начальник отдела использовал ситуацию в качестве примера опасности, которую могут представлять незакрытые технические отверстия на территории общин. Он обратился к старостам с просьбой провести дополнительное обследование территорий учебных заведений.

Костельный отметил, что в городе инспекторы проверяют, закрыты люки на территориях учебных заведений, а в селах за это ответственные старосты.

Напомним, в Харьковской области мужчина упал в канализационный люк и захлебнулся. На место происшествия были вызваны спасатели, обнаружившие тело погибшего.

Дата публикации
Количество просмотров
356
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie