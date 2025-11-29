Учения в Калуше: начальник инспекции провалился в открытый люк

В Калуше чиновник упал в открытый люк / © Інформатор

Во время совещания со старостами, которое состоялось 28 ноября в городском совете Калуша, начальник отдела муниципальной инспекции Михаил Костельный не только отчитался о командно-штабных учениях, но и рассказал о собственном инциденте — он провалился в открытый люк.

Об этом сообщает Информатор.

28 ноября в Калушском городском совете провели совещание со старостами. Во время заседания начальник отдела муниципальной инспекции управления по чрезвычайным ситуациям Михаил Костельный доложил о командно-штабных учениях регионального уровня, которые состоялись 25 ноября.

По его словам, тренировку проводили в помещении Вистовской гимназии. В тот же день, рассказал Михаил Костельный, с ним произошел неприятный случай — он провалился в открытый люк.

«Я захлопнул дверь в автомобиль, посмотрел под ноги, шагнул и провалился в люк», — поделился чиновник.

Начальник отдела использовал ситуацию в качестве примера опасности, которую могут представлять незакрытые технические отверстия на территории общин. Он обратился к старостам с просьбой провести дополнительное обследование территорий учебных заведений.

Костельный отметил, что в городе инспекторы проверяют, закрыты люки на территориях учебных заведений, а в селах за это ответственные старосты.

